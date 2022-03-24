Продлен прием заявок на финансирование производства национальных фильмов

Заявки на предоставление субсидий в 2022 году от организаций кинематографии принимают до начала мая в зависимости от направления, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.





Министерство культуры РФ начало принимать заявки на предоставление субсидий для создания национальных кинокартин 21 февраля 2022 года. В зависимости от направления поддержки прием продлен до 7, 14, 21 апреля и 5 мая. Уточнить информацию можно на сайте ведомства.





В 2022 году впервые определен единый максимальный размер субсидии для игровых фильмов — до 100 млн рублей на проект. Максимальный размер финансовой поддержки игрового дебютного фильма увеличен до 50 млн рублей.





Новшеством этого года стал отбор на завершение производства игровых фильмов, съемки которых завершились или близятся к концу. Финансовая поддержка для них составит до 30 млн рублей на проект.





Конкурс на субсидирование производства национальных лент ежегодно проводится по трем направлениям: игровое, документальное и анимационное кино.





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