Впервые Каннский кинофестиваль возглавила женщина

Айрис Кноблох стала первой женщиной на посту президента Каннского кинофестиваля, сообщает Variety.





Совет фестиваля избрал нового руководителя тайным голосованием. Айрис Кноблох сменит на посту французского журналиста и медиаменеджера Пьера Лескюра. Она приступит к работе 1 июля и будет руководить международным смотром три года.





Айрис Кноблох четверть века проработала в руководстве французского и немецкого отделений Warner Media, покинув компанию в прошлом году. Она также состояла в Оскаровском комитете Франции в этом году. Благодаря ее участию, фильм «Артист» Мишеля Хазанавичуса представили в Каннах, отмечает издание.





В этом году Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая.





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