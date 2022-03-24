Открытие историко-документальной выставки «Петр I и его эпоха» состоится 7 апреля

7 апреля в Выставочном зале федеральных архивов в Москве состоится открытие историко-документальной выставки «Петр I и его эпоха», посвященной 350-летию со дня рождения царя-самодержца.

Придав развитию Российского государства необходимое ускорение, Петр Великий реализовал подготовленные всем ходом истории реформы, которые позволили нашей стране занять ведущее место на международной арене, изменили ее облик, а также жизнь ее граждан.

Провозглашение России империей увенчало эпоху петровских реформ, отразило укрепление международных позиций нашей страны после победы в Северной войне и предопределило дальнейшее развитие государства.

Представленные на выставке исторические материалы отражают то стремительное время, наглядно раскрывают многогранность личности первого императора России. Посетители выставки увидят оригинальные документы, написанные Петром скорописью, которые будут расшифрованы с помощью искусственного интеллекта в рамках проекта «Digital Петр».

В подготовке экспозиции принимали участие Государственный архив Российской Федерации, Российский государственный исторический архив, Российский государственный военно-исторический архив, Российский государственный архив Военно-Морского флота, Архив внешней политики Российской империи МИД РФ, Государственный архив Дании, Музеи Московского Кремля, Государственный исторический музей, Институт Петра Великого.

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