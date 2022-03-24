Алек Болдуин возвращается в кино после трагедии на съемках «Ржавчины»

Американский актер планирует сняться в двух комедиях вместе с братом Уильямом Болдуином, сообщает Deadline.





63-летний Алек Болдуин приступает к работе спустя пять месяцев после того, как в результате выстрела из находившегося в его руках пистолета погибла оператор Галина Хатчинс.





Актер присоединился к касту двух рождественских комедий, съемки которых пройдут в Италии. Болдуин подписал контракт съемки до трагедии на площадке «Ржавчины», отмечает издание.





Речь идет о семейных анимационно-игровых лентах Kid Santa и Billie`s Magic World, которые снимет режиссер Франческо Синкуемани. Ранее Алек снялся в его сай-фай-экшне «Андрон — Черный лабиринт», а Уильям — в рождественской комедии The Christmas Witch. Производство фильмов уже стартовало в Риме.





Фото: кадр из фильма «Неидеальное убийство»