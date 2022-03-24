Проект о женщинах в космосе открылся в Музейном комплексе «Зоя»

Интерактивная выставка «Она и Космос» открыла масштабную программу «Она и Мир», которая пройдет в музее «Зоя» в деревне Петрищево (Подмосковье), сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.





Открытие экспозиции посетили космический биолог Галина Нечитайло, которой посвящен один из разделов проекта, и министр культуры Московской области Елена Харламова.





«Сегодня этим проектом мы начинаем масштабную многолетнюю программу "Она и Мир", которая будет реализована в музее "Зоя" и будет рассказывать о великих женщинах, связанных с направлениями в литературе, искусстве, науке и других сферах, — сказала Елена Харламова. — Поэтому еще одна задача музея в том, чтобы исследовать, артикулировать и донести до умов и сердец наших юных посетителей что-то новое и неизвестное. Сегодняшняя выставка — это рассказ о семи женщинах, которые внесли весомый вклад в освоение космоса».





Проект состоит из семи разделов, в которых представлены истории Валентины Терешковой (космонавтка, Герой Советского Союза), Валентины Гагариной (вдова первого космонавта Юрия Гагарина), Галины Балашовой (космический дизайнер), Галины Нечитайло (космический архитектор), Тамары Смирновой (астроном), Аллы Масевич (инженер), Анны Кикиной (космонавтка).





В центре выставочного пространства установлен сферический экран, на котором демонстрируются научно-популярные, развлекательные и детские видео. Посетители увидят ролик об астероиде «Зоя», названном в честь Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, устройстве космоса, физике планет и звёзд, темной материи, космических исследованиях, мультфильмы и др.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ