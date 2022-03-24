Реконструкция Центра современного искусства в Петербурге закончится в 2024 году

24.03.2022
Реконструкция здания Центра современного искусства им. С. Курехина на Васильевском острове в Петербурге закончится в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по строительству.
«На Васильевском острове стартовало строительство Центра современного искусства им. С. Курехина. В рамках адресной инвестиционной программы под Центр <...> реконструируют кинотеатр „Прибой“. <...>. Завершение проекта запланировано на 2024 год», — сказано в сообщении.
Созданный осенью 2004 года центр располагается на Васильевском острове, в здании бывшего кинотеатра «Прибой». Он включает в себя зрительный зал на 1,3 тыс. человек, малую сцену и выставочное пространство.
Фото: Pixabay