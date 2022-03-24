В Казани начались заключительные кинопоказы «Нуреевских сезонов»

Фестиваль артиста балета Рудольфа Нуреева начал работу в Казани с показа фильма «Венеция. Карнавал. Любовь». Об этом пишет ТАСС.

Столица Татарстана стала финальным городом, где покажут уникальную кинокартину, которую ранее не видел российский зритель.





«В этом году Казани повезло тем, что мы завершаем здесь свое турне „Нуреевских сезонов“. Киноколлекция представлена замечательная, и все фильмы можно посмотреть бесплатно. Помимо сбора киноподборки, нам удалось к фестивалю реставрировать фильм „Венеция. Карнавал. Любовь“. Это старый фильм 1982 года, он показывался в Европе, но никогда до этого — в России», — сказала представитель фестиваля.





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