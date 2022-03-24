Фильм «Отец» будет показан в повторном прокате в России





«Прошлой весной „Отец“ выходил в России на очень загруженной релизами дате, и не все кинотеатры имели возможность поставить фильм в прокат. Тем не менее „Отец“ стал настоящим хитом при общих сборах 103 млн рублей и наработкой на копию 283 тыс. рублей. Поэтому мы приняли решение выпустить картину повторно в кинотеатрах», — заявил директор «Русского репортажа» по кинопрокату Роман Дорофеев.





Драма удостоилась двух премий «Оскар» в категориях «Лучшая мужская роль» (Энтони Хопкинс) и «Лучший адаптированный сценарий» (Флориан Зеллер, Кристофер Хэмптон).









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Драма «Отец» режиссера Флориана Зеллера, ставшая двукратным лауреатом премии «Оскар», выйдет в повторный прокат в российских кинотеатрах. Об этом информирует пресс-служба кинопрокатной компании «Русский репортаж».