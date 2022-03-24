В Якутии выйдут в прокат документальные фильмы, посвященные истории республики

24.03.2022

В Якутии выйдут в прокат документальные фильмы, посвященные истории республики

Документальные фильмы, посвященные истории Республики Саха (Якутия), будут продемонстрированы в кинотеатрах региона в 2022 году в честь 100-летия образования Якутской АССР. Об этом информировала пресс-служба регионального правительства.

«В год 100-летия Якутской АССР на широкий экран выйдут ряд документальных исторических фильмов: „Пламенный Максим“, „Платон Ойунский“, „Исидор Барахов“ (большую роль в образовании Якутской АССР сыграли деятели Максим Аммосов, Платон Ойунский и Исидор Барахов) и другие», — говорится в сообщении со ссылкой на заместителя председателя правительства Якутии Сергея Местникова.

После проката на широком экране фильмы покажут на региональном телеканале.

Фото: Pixabay