Национальный театр Тувы проведет гастроли в регионе

24.03.2022
Тувинский национальный музыкально-драматический театр впервые за два года с начала пандемии поедет на гастроли по республике. Об этом ТАСС рассказали в театре.
«У нас из-за коронавируса все это время были закрыты сельские клубы. Поэтому гастролей так долго не было. С 29 марта по 2 апреля [пройдут] первые гастроли после перерыва внутри республики», — уточнил собеседник агентства.
В турне поедут ветераны сцены, среди которых заслуженные артисты России и Тувы, народные артисты Тувы. В течение пяти дней они представят театрализованный концерт «Сокровища тувинской сцены» в райцентрах четырех западных районов республики.
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