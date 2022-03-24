В Тюменской области отреставрируют 50 объектов культурного наследия

24.03.2022
Более полусотни объектов культурного наследия отреставрируют в этом году в Тюменской области. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.
«В 2021 году в регионе отреставрировали пять исторических объектов. В 2022 году запланированы работы по сохранению более чем 50 объектов культурного наследия», — говорится в сообщении.
В текущем году в Тюмени за счет бюджетных средств запланировано отремонтировать и реставрировать церковь Спаса, дом В.З. Рубцовой, водонапорную башню, дом Колмогоровых. Также реставрационные работы пройдут в городе Ишиме: в женской гимназии 1863 года и доме купца В.Н. Перминова 1910 года.
Фото: Pixabay