К Международному дню театра учреждения культуры подготовили специальную программу

Подведомственные Минкультуры России театры и театральные вузы проведут специальные мероприятия в честь Международного дня театра, отмечаемого 27 марта, а также в рамках акции «Ночь театров». Состоятся специальные показы хитов репертуара и премьеры сезона, спектакли-читки и кукольные концерты, экскурсии и мастер-классы, а также марафоны и онлайн-фестиваль.

Большой Драматический театр им. Г.А. Товстоногова приглашает всех желающих на авторскую программу театроведа Ирины Шимбаревич «День театра в БДТ: путешествие за кулисы», артисты Новосибирского государственного академического театра оперы и балета сыграют в фойе камерный концерт «Триумф галантной эпохи» из цикла «Музыка для нас».

В течение трех дней – с 25 по 27 марта – на Новой сцене Александринского театра будет идти созданная нейросетью звуковая сказка для детей и подростков «Добрая сказка» от «Лаборатории новых медиа» и джазовая сказка с песочной анимацией в проекте «Сказки Чижика».

Ряд театров презентуют посетителям свои премьерные проекты. В рамках акции «Ночь театров» МХТ имени А.П. Чехова представит 27 марта превью премьеры иммерсивного спектакля по «Театральному роману» М.А. Булгакова в постановке Марины Брусникиной. В свою очередь, в Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Н.И. Сац 25 марта состоится первое на российской сцене исполнение одноактной оперы Пауля Хиндемита «Нуш-Нуши» (Das Nusch-Nuschi). День театра отметят в Государственном академическом Малом театре, в Москве, в Щепкинском фойе откроется выставка, посвященная уникальным программам и афишам из музейных фондов театра XIX–XX веков, а в филиале театра в Когалыме состоится лекция для школьников о театральных профессиях.

Кроме того, мероприятия в честь Дня театра организуют Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, Студия театрального искусства, Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова, Государственный академический театр классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василева.

Бесплатные спектакли в День театра проведет Музей Победы. Зрители смогут посетить спектакль «Человеческий коридор» кинотеатральной мастерской «Алькор» по мотивам рассказов о судьбах детей в 1940-е годы писателя Анатолия Приставкина. Помимо этого, студенты Театрального института имени Бориса Щукина прочтут отрывки из произведений отечественных классиков, коллектив театрально-музыкальной студии национального искусства «Карнавальная Мозаика» представит спектакль «И вот он... Бежин луг», а творческая группа «Театраж» покажет спектакль «Вдовий пароход» по одноименной повести Ирины Грековой.

Праздничную программу подготовили и образовательные учреждения. В Учебном театре ГИТИС Мастерская профессора Александра Бармака представит премьеру оперы Эрманно Вольфа-Феррари «Перекресток» по одноименной комедии Карло Гольдони, спектакль пройдет на языке оригинала на венецианском диалекте. Театральный институт имени Бориса Щукина в рамках проекта «Школьная классика» планирует провести онлайн-фестиваль дипломных спектаклей национальных студий Театрального института, опирающихся на материал школьной литературы.

Портал «Культура.РФ» в День театра будет вести прямые трансляции спектаклей, концертов, экскурсий и лекций. Также на специальной посвященной акции странице сайта собраны статьи о театре, архивные записи спектаклей и интервью с известными актерами и режиссерами.

Фото: Минкультуры РФ



