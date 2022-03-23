Учреждения культуры приглашают на День театра

Подведомственные Минкультуры РФ театры и вузы подготовили программу к Международному дню театра, который отмечается 27 марта, сообщает пресс-служба ведомства.





С 25 по 27 марта на Новой сцене Александринского театра в Петербурге представят «Добрую сказку» для детей и подростков, созданную нейросетью, а также джазовые «Сказки Чижика» с песочной анимацией.





26 марта Театр классического балета Н. Касаткиной и В. Василева (Москва) проведет в «Музыкальном ангаре» открытый показ последней премьеры — балета «Петербургские сумерки» на музыку П.И. Чайковского. Вход свободный.





26 марта в филиале ГАМТа в Когалыме (ХМАО) пройдет экскурсия «Малый театр: вчера, сегодня завтра» и встреча со школьниками, посвященная театральным профессиям. На следующий день в основном здании театра в Москве откроется выставка «История театральной программы».





27 марта Новосибирский театр оперы и балета даст камерный концерт в фойе «Триумф галантной эпохи» из цикла «Музыка для нас».





Театр имени Евгения Вахтангова (Москва) традиционно подготовил премьеру — 27 марта на Новой сцене покажут спектакль «Мастер-класс» с народной артисткой РФ Людмилой Максаковой в главной роли.





27 марта Музей Победы в Москве бесплатно покажет спектакль «Человеческий коридор» по мотивам рассказов Анатолия Приставкина о жизни детей в 1940-е годы.





МХТ имени А.П. Чехова представит 27 марта превью новой постановки по «Театральному роману» М.А. Булгакова в постановке Марины Брусникиной. Предпросмотр иммерсивного спектакля состоится в рамках «Ночи театров» в Москве.





Кроме того, студенты Театрального института им. Бориса Щукина прочтут отрывки из произведений русских классиков, студия национального искусства «Карнавальная мозаика» покажет постановку «И вот он... Бежин луг», а группа «Театраж» — спектакль «Вдовий пароход», в Учебном театре ГИТИСа дебютирует опера «Перекресток» Э. Вольфа-Феррари.





В День театра на портале Культура.РФ пройдут прямые трансляции спектаклей, концертов, экскурсий и лекций.





Фото: Рixabay