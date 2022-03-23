ГД одобрила закон о возможности полного финансирования дебютных фильмов

Государственная дума России одобрила в третьем чтении законопроект правительства о возможности полного госфинансирования дебютных художественных и документальных фильмов российского производства. Об этом сообщает «Культуромания».

Сейчас закон «О государственной поддержке кинематографии РФ» предусматривает, что госфинансирование производства национального фильма не может превышать 70% его стоимости.





Изменения в законе дадут возможность финансировать производство и прокат дебютных картин в полном объеме. Закон, считают в правительстве, позволит увеличить количество дебютных национальных фильмов, расширить спектр проблем, освещаемых режиссерами-документалистами.





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