В Нижегородском кремле представят выставку старинных костюмов

Российские музеи в июле 2022 года презентуют выставку старинных костюмов народов Поволжья на территории Нижегородского кремля. Об этом информирует ТАСС.





Некоторые экспонаты хранились в фондах более 100 лет, рассказал агентству генеральный директор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ) Юрий Филиппов.





«Мы вместе с художественным музеем в Манеже в Нижегородском кремле делаем большую этнографическую выставку, которая будет открыта в июле и будет называться „Костюм и быт народов нижегородского Поволжья“. К сотрудничеству мы пригласили Российский этнографический музей, Русский музей и два московских музея, они дадут свои предметы», — рассказал собеседник агентства.









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