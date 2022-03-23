Актер из четвертой «Матрицы» исполнит главную роль в драме о терроризме

Яхья Абдул-Матин II возглавит каст фильма I Helped Destroy People, производством которого займется Amazon Studios, сообщает Deadline.





Продюсерами картины выступят Майкл Б. Джордан, известный по ролям в фильмах «Фантастическая четверка», «Крид: наследие Рокки», а также исполнитель главной роли, знакомый по лентам «Матрица: воскрешение», «Аквамен». Сценарий разработает Бен Уоткинс («Десница Божья»).





В основу киноленты ляжет статья Джанет Рейтман в New York Times о сотруднике ФБР Терри Олбери, которого сыграет Яхья Абдул-Матин II.





После терактов 11 сентября по заданию начальства агент внедрился в мусульманскую общину. Однако в процессе он разочаровался в борьбе с терроризмом и опубликовал в открытом доступе секретные документы ФБР, после чего оказался на скамье подсудимых, а потом в тюрьме.





Когда выйдет драма, пока не сообщается.





Фото: кадр из фильма «Матрица: воскрешение»