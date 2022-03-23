Артисты Красноярского театра оперы и балета рассказали о своей работе

Артисты Красноярского государственного театра оперы и балета рассказали о своей работе. Об этом сообщает издание Gornovosti.

По словам Елены Михеечевой, у нее не было мечты стать артисткой, но танцы она любила и с большим удовольствием занималась в ансамбле. Сегодня Елена — артистка театра оперы и балета, где занята почти в сорока спектаклях. У артистов семичасовой рабочий день. С утра начинается урок, потом репетиции. Если вечером спектакль, то график смещается.





Чтобы избежать рисков травмирования, Михеечева в обычной жизни предпочитает спокойный отдых, без экстремальных увлечений: «Честно говоря, мое любимое времяпрепровождение — пассивное. Не катаюсь на лыжах, коньках, редко отправляюсь в пешие прогулки. Но знаю, что есть девочки, которые, наоборот, любят отдыхать активно».





Художественный руководитель балетной труппы театра Наталья Матус-Марчук говорит, что талант, природные способности — необходимые условия для того, чтобы стать артистом. Но, кроме того, нужны огромное упорство, трудолюбие, физическая выносливость.









Фото: Руслан Рыбаков