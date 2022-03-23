Вышел трейлер драмы «Исповедь» о переживании потери

В Сети появился ролик по фильму режиссера-дебютанта Фрэна Кранца, ставшему хитом кинофестиваля Sundance в 2021 году.





«Исповедь» рассказывает о встрече двух супружеских пар, жизнь у которых перевернулась несколько лет назад. Сын одних родителей погиб во время стрельбы в школе, а сын других оказался стрелком. Спустя время они соглашаются поговорить друг с другом.





Драматический фильм снял Фрэн Кранц, снимавшийся в фильмах «Тренировочный день», «Донни Дарко». Он же написал сценарий. Каст составили Энн Дауд («Рассказ служанки»), Рид Бирни («Карточный домик»), Джейсон Айзекс (фильмы о Гарри Поттере), Марта Плимптон («Воспитывая Хоуп»).





В российский прокат картину планируют выпустить 28 июля.





Фото: кадр из трейлера фильма «Исповедь»