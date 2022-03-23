Жителей и гостей Пскова приглашают познакомиться с культурой народа сето

25 марта стартует выставка этнографической фотографии «Русские и сето: одна земля — общая история», сообщают организаторы.





Выставка в Центральной городской библиотеке Пскова расскажет о малочисленном финно-угорском народе, представители которого проживают в Печорском районе Псковской области и на юго-востоке Эстонии. Помимо фотографий, в экспозицию войдет книга «Экспедиция Музея Человека в Эстонию. Борис Вильде и Леонид Зуров в Сетомаа (1937-1938)», посвященная изучению археологии и этнографии Печорской земли и народа сето.





Открытие проекта посетит представительница сето и сотрудница Музея-усадьбы народа сето в деревне Сигово Эне Лыйв. Она расскажет об обычаях и обрядах своего народа, вместе с внучками исполнит леэло — народные песни, внесенные в список духовного культурного наследия ЮНЕСКО, представит традиционные костюмы и кухню, а также погадает на варежках с национальным орнаментом. Активистка этнокультурного общества сето Елена Вариксоо расскажет о возрождении традиций этнической группы.





Фотовыставка «Русские и сето», подготовленная библиотекой совместно с музеем-заповедником «Изборск» и Печорской общественной организацией «Этнокультурное общество народа сето», станет частью проекта ЦГБ «Прялка, пряник и птица Сирин».





Фото: Armas Otto Väisänen — https://www.kuvakokoelmat.fi/pictures/view/SUK127_105,

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