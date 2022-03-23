В Государственном историческом музее прошло открытие выставки «Константин Богаевский. Крымская мистерия»

22 марта в Государственном историческом музее состоялось открытие выставки «Константин Богаевский. Крымская мистерия». Она приурочена к 150-летию со дня рождения выдающегося русского художника Константина Федоровича Богаевского. Об этом сообщает Минкультуры России.





«Мы очень рады, ведь это первая выставка в Москве, организованная нашими севастопольскими коллегами — Российской государственной художественной галереей. Это масштабный межмузейный проект с участием 22 музеев из 15 регионов России. Такие проекты, безусловно, укрепляют связи между регионами, способствуют включению наших учреждений в общероссийское музейное пространство», — заявила министр культуры России Ольга Любимова.









Она добавила: «Особую радость доставляет возможность пройтись по великолепно сделанным залам и полюбоваться работами художника, о котором Максимилиан Волошин писал: «...Богаевский был рожден таким же исключительным живописцем земли, как Айвазовский — моря».









Фото: Минкультуры