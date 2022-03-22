На российской сцене дебютирует опера «Нуш-Нуши» Пауля Хиндемита

22.03.2022
Премьера «экзотической оперы для бирманских марионеток» пройдет в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац, сообщается на сайте площадки.
25 марта состоится первый в России показ оперы «Нуш-Нуши» / Das Nusch-Nuschi немецкого композитора Пауля Хиндемита. Постановка прозвучит в концертном исполнении в верхнем фойе театра.
Автором идеи и режиссером выступил худрук театра Георгий Исаакян. Музыкальным руководителем и дирижером российской премьеры стал Артем Макаров.
«"Нуш-Нуши" — это вроде как безделушка, но вместе с тем это очень серьезное философское высказывание», — отметил режиссер.
По словам Исаакяна, исполнять музыку Хиндемита — «задача экстраординарной сложности». В последние годы в Театре имени Наталии Сац много экспериментировали, расширяли представления о детском театре, играли разных композиторов, благодаря чему «Хиндемит уже не кажется таким безумием», добавил он.
Комическая опера, пародирующая восточные сюжеты, музыкальную экзотизацию и оперные банальности, дебютирует в рамках проекта «RE-Конструкция». Во время ремонта сцены и большого зала труппа осваивает разные локации в здании, где исполняет редкие произведения.
Фото: Рixabay