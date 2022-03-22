Концепция развития Музея Победы до 2030 года представлена в Минкультуры РФ

Директор учреждения Александр Школьник рассказал о развитии Музея Победы на встрече с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, сообщает пресс-служба ведомства.





По словам Школьника, концепция направлена на сбалансированное развитие музея в культурной, образовательной и научной деятельности. Он акцентировал внимание на задачах модернизации действующих экспозиций, реэкспозиции в Музее Победы и его филиалах, развитии межмузейного сотрудничества и цифровизации.





«Мы планируем развивать в своей выставочной и экспозиционной деятельности VR и AR-технологии, создавать виртуальные выставочные проекты, 3D-модели Музея Победы и филиалов в интернете», — добавил директор площадки.





Сегодня в главном здании работают шесть постоянных экспозиций. За пять лет сотрудники музея создали более 380 выставочных проектов, в том числе более 200 выездных. С прошлого года Музей Победы участвует в программе «Пушкинская карта», по которой можно посетить 13 экскурсионных маршрутов, добавил он.





«Музей Победы попадает под целевую аудиторию "Пушкинской карты", но стоит акцентировать внимание на всем многообразии событий в учреждении. Важно, чтобы люди не ограничивались одним посещением музея, а захотели возвращаться в него снова и снова», — подчеркнула Ольга Любимова.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ