В Орле стартовала выставка World Theatre Day

Экспозиция к Международному дню театра открылась в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина, сообщается на сайте учреждения.





На выставке представлены издания о театральном искусстве России, Великобритании, США, Франции, Германии и Японии.





Об истории мирового театра можно узнать из изданий The Living Stage и Histoire du Théatre. В антологии The Theory of the Modern Stage собраны статьи режиссеров, теоретиков театра и писателей: Б. Брехта, Б. Шоу, К. Станиславского, Г. Крейга, Э. Золя, Р. Роллана и др. Словари Theatre и Dictionnaire du Théâtre знакомят с драматическими школами, театрами, пьесами, актерами, театральными терминами.





Посетители также найдут книги о классическом японском театре, статьи о театрах Германии и истории немецкого театра в России, сборник французских авторов с анализом спектаклей и драматургических вопросов, портретами актеров, режиссеров и драматургов.





Выставка работает с 22 по 31 марта в отделе документов на иностранных языках.





Фото: Рixabay