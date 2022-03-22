Московский театр мюзикла отказался от совместного проекта с Disney

22.03.2022
Московский театр мюзикла и студия Disney остановили переговоры о совместном проекте. Об этом заявил ТАСС художественный руководитель театра Михаил Швыдкой.
Ранее Театр мюзикла получил эксклюзивное право на проведение концерта «Принцессы» по мотивам произведений студии Disney в Европе.
«У нас был почти подписан контракт, но Disney приостановил подписание. Да и мы понимаем, что в нынешних условиях это не нужно», — сказал он.
Ранее компания The Walt Disney Company приостановила свою деятельность в России.
Фото: Pixabay