Московский театр мюзикла отказался от совместного проекта с Disney

Московский театр мюзикла и студия Disney остановили переговоры о совместном проекте. Об этом заявил ТАСС художественный руководитель театра Михаил Швыдкой.

Ранее Театр мюзикла получил эксклюзивное право на проведение концерта «Принцессы» по мотивам произведений студии Disney в Европе.





«У нас был почти подписан контракт, но Disney приостановил подписание. Да и мы понимаем, что в нынешних условиях это не нужно», — сказал он.





Ранее компания The Walt Disney Company приостановила свою деятельность в России.





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