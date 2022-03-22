«Генералы в юбках» возвращаются в Оренбургский театр кукол

Комедия французского драматурга Жана Ануя вновь войдет в репертуар театра, сообщается на его сайте.





24 марта состоится премьера возобновленного спектакля «Генералы в юбках», который не показывали на оренбургских подмостках десять лет. Премьера состоится на IV Театральном марафоне «Акцент-2022».





Режиссером постановки, рассказывающей об установлении в Париже диктатуры матриархата, выступил заслуженный артист России Вадим Смирнов. Над спектаклем также работали художник-постановщик Марина Зорина, балетмейстер заслуженный артист РФ Сергей Тишков, музыкальный руководитель заслуженный работник культуры РФ Тамара Пикулева. В «Генералах» заняты почти все артисты театра.





Перед показом зрителей ждет мини-выставка женских аксессуаров, имеющих историческое значение, монстрация «Восстание женщин», а также выступление заслуженного работника культуры России Анатолия Закопая. В антракте актер Андрей Гордеев исполнит французские шлягеры, а после показа зрители смогут побеседовать с труппой и примерить на себя роль кукольников.





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