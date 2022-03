Исполнительница роли Серсеи Ланнистер дебютирует в режиссуре

Британская актриса Лина Хиди снимет первую полнометражную картину, сообщает издание Deadline.





Актриса займется съемками психологического триллера Violet, который основа одноименном романе шотландской писательницы Сьюзи Холлидей (SJI Holliday).





В центре истории — две молодые женщины, которые оказываются в одном купе Транссибирского экспресса. В поездке между ними завязывается странная дружба с примесью одержимости и манипуляций. Развитие отношений показывает, что одна из них не та, за кого себя выдает.





Ранее Лина Хиди сняла короткометражку The Trap, номинированную на премию BAFTA, и клип на песню You Mean the World to Me британской певицы Фрейи Райдингз, в котором снялась ее коллега по «Игре престолов» Мэйси Уильямс.





Фото: кадр из сериала "Игра престолов"