В Прикамье снимут семь полнометражных фильмов

Семь полнометражных фильмов, в числе которых мультфильм о динозавре из Пермского периода, собираются снять в Пермском крае в 2022 году. Об этом информирует ТАСС.

После проведения съемок в Прикамье команды смогут вернуть до 50% затрат на кинопроизводство.





«Экспертный совет Пермской кинокомиссии под руководством режиссера Павла Лунгина рассмотрел заявки от кинокомпаний, планирующих провести съемки в Пермском крае в 2022 году. Были отобраны семь кинокомпаний, которые после завершения съемок смогут участвовать во втором этапе отбора и получить рибейт — возврат части средств, затраченных на съемки в крае», — рассказали в Минкультуры.









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