Композитор Илья Демуцкий представит сочинение на стихи Бродского

22.03.2022

Композитор Илья Демуцкий представит сочинение на стихи Бродского

Премьера вокального сочинения Ильи Демуцкого «Из «Писем римскому другу» на стихи Иосифа Бродского будет представлена 27 апреля в московском зале «Зарядье». Об этом информировали организаторы вечера.

«27 апреля в московском концертном зале «Зарядье» пройдет концерт из цикла «Музыка нашего времени», в рамках которого состоятся три мировые и три российские премьеры вокальных произведений современных композиторов. Кульминацией концерта станет мировая премьера сочинения Ильи Демуцкого «Из „Писем римскому другу“ на стихи Иосифа Бродского», — рассказали в пресс-службе.

В первый раз будут исполнены вокальный цикл Chanson d’une Etrangere Ольги Назайкинской и «В тумане утреннем» на стихи Владимира Соловьева Екатерины Потиной.

Российским слушателям представят Tocco di Vita, Meditation Ури Бренера, вокальный цикл Folk songs Джейка Хегги и романсы Бена Мура. Также прозвучит музыка Жоржа Апергиса, Владимира Дашкевича, Энно Поппе и Олеси Ростовской.

Фото: Pixabay