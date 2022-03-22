Композитор Илья Демуцкий представит сочинение на стихи Бродского

22.03.2022
Премьера вокального сочинения Ильи Демуцкого «Из «Писем римскому другу» на стихи Иосифа Бродского будет представлена 27 апреля в московском зале «Зарядье». Об этом информировали организаторы вечера.
«27 апреля в московском концертном зале «Зарядье» пройдет концерт из цикла «Музыка нашего времени», в рамках которого состоятся три мировые и три российские премьеры вокальных произведений современных композиторов. Кульминацией концерта станет мировая премьера сочинения Ильи Демуцкого «Из „Писем римскому другу“ на стихи Иосифа Бродского», — рассказали в пресс-службе.
В первый раз будут исполнены вокальный цикл Chanson d’une Etrangere Ольги Назайкинской и «В тумане утреннем» на стихи Владимира Соловьева Екатерины Потиной.
Российским слушателям представят Tocco di Vita, Meditation Ури Бренера, вокальный цикл Folk songs Джейка Хегги и романсы Бена Мура. Также прозвучит музыка Жоржа Апергиса, Владимира Дашкевича, Энно Поппе и Олеси Ростовской.
Фото: Pixabay