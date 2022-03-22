В Петербурге «Неделя детской книги» будет посвящена произведениям Шарля Перро

Библиотеки Санкт-Петербурга в рамках всероссийской «Недели детской книги» подготовили праздничные мероприятия, посвященные 325-летию со дня выхода сборника сказок Шарля Перро. Об этом информирует ТАСС.

События пройдут в дни весенних школьных каникул, сообщил заместитель директора по развитию и инновациям Центральной городской детской библиотеки им. А.С. Пушкина Марина Соломонова.





«Тема „Недели детской и юношеской книги“ в этом году в Санкт-Петербурге — „История о чудесах и не только“. Все знают любимый сборник Шарля Перро со сказками, и сложно представить, но ему 325 лет, и центральное событие — это игра-путешествие, которое будет проходить в форумах главного штаба Государственного Эрмитажа», — рассказала она.





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