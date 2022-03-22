В акции «Ночь театров» в Москве примут участие 14 000 человек

Порядка 14 000 человек смогут посетить ежегодную акцию «Ночь театров», которая состоится в Москве с 26 на 27 марта. Об этом заявил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

«Если мы говорим про мероприятия офлайн, то максимальное количество, которое сможет принять участие в акции, — 14 тыс. человек. Это огромная и большая цифра. Это позволяет всем любителям театра посетить акцию», — сказал Кибовский, отвечая на вопрос ТАСС о том, какое максимальное количество людей смогут стать участниками события.





Он также отметил, что в рамках акции пройдут и эксклюзивные мероприятия.





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