«Мариинский Брасс» исполнит оперные хиты

Брасс-ансамбль Мариинского театра исполнит под управлением Валерия Гергиева программу «Фантом оперы», сообщает пресс-служба учреждения.





Выступление состоится 22 марта в Концертном зале Мариинки в Петербурге. Программа «мариинской меди» (медно-духовой группы) посвящена опере.





«В нашем распоряжении есть музыкальные инструменты, стилистические штрихи и приемы. Это дает новый взгляд, новые краски, непривычный для уха слушателя ракурс восприятия музыкального материала», — рассказал лидер ансамбля Тимур Мартынов.





Публика услышит куплеты Мефистофеля из «Фауста» Ш. Гуно, романс Неморино из «Любовного напитка» Г. Доницетти, фантазии на темы из «Шелковой лестницы» Дж. Россини, «Тоски» и «Турандот» Дж. Пуччини и другие фрагменты в переложении для духовых.





Фото: Михаил Вильчук © Мариинский театр