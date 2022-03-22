Жителей и гостей Омска приглашают побывать «В стране Изумрудного Будды»

22.03.2022
В Омском музее изобразительных искусств им. М.А. Врубеля открывается выставка, посвященная 125-летию установления дипотношений между Россией и Таиландом, сообщает пресс-служба.
В экспозицию вошли более 150 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, созданных российскими художниками во время творческих экспедиций в Таиланд. Посетители увидят работы академиков РАХ Рустама Яушева и Владимира Анисимова, члена-корреспондента Российской академии художеств Ольги Яушевой, почетного академика РАХ Людмилы Юги, заслуженных художников РФ Ирины Маковеевой и Елены Ненастиной и многих других.
«В стране Изумрудного Будды» — часть трансазиатского проекта, посвященного 125-летию дипотношений двух стран, установленных в 1897 году императором России Николаем II и королем Сиама Рамой V. В его рамках проводятся выставки в городах Урала, Сибири и Дальнего Востока. Итоговая экспозиция откроется в Музее Востока в Москве.
Выставка «В стране Изумрудного Будды» работает до 22 мая во Врубелевском корпусе.
Фото: Pixabay