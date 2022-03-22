В Калининграде начал работать музыкальный фестиваль «Баховские дни»

Традиционный фестиваль «Баховские дни», приуроченный к годовщине со дня рождения композитора и музыканта-универсала эпохи барокко, органиста-виртуоза Иоганна Себастьяна Баха, стартовал в Калининграде. Об этом пишет ТАСС.

Программу баховской музыки в концертном зале исторического Кафедрального собора на острове Канта открыл концерт лауреатов международных конкурсов и фестивалей — органистки Марии Блажевич и гобоиста Алексея Балашова.





«В исполнении дуэта блистательных солистов — обладателей премии «Органист года — 2021», учрежденной Фондом развития творческих инициатив, — органистки Марии Блажевич и гобоиста Алексея Балашова, которого по праву называют «Паганини гобоя» за высочайший уровень исполнительского мастерства, прозвучали сочинения Баха для этих двух музыкальных инструментов. <...> Они представили сонату для гобоя и органа, фрагменты Второй оркестровой сюиты, Хоральную прелюдию Vater unser («Отче наш») из «Органной мессы» и другие произведения величайшего классика», — отметила руководитель пресс-службы собора Яна Лутченко.





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