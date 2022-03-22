Для участников программы «Пушкинская карта» прошел семинар

22 марта в Министерстве культуры России состоялся методический онлайн-семинар, сообщает пресс-служба ведомства.





Замглавы Минкультуры РФ Ольга Ярилова рассказала участникам о первых итогах работы проекта «Пушкинская карта», стартовавшего более полугода назад.





«В программе на сегодняшний день более 5 тысяч учреждений. Думаю, для старта программы это неплохо, но нам с вами, конечно, есть с чем поработать. И нашим учреждениям каждый день необходимо задумываться о том, как привлечь нашу молодежь, как сделать так, чтобы поход в учреждения культуры стал традицией, и чтобы это было модно и популярно среди молодых людей», — сказала она.





Сегодня по «Пушкинской карте» можно посетить более 60 тысяч мероприятий, добавила Ольга Ярилова.





Семинар организовали с целью совершенствования процесса подключения учреждений к программе. Участники обсудили условия для участия в проекте, оформление мероприятий сайте PRO.Культура.РФ, технические требования, настройку «белого» терминала, работу с реестром сведений о проданных билетах и другие темы.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ