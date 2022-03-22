В Ростовской области выступил Донецкий театр оперы и балета

Донецкий театр оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко выступил на сцене Ростовского государственного музыкального театра в рамках «Больших гастролей» по России творческих коллективов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает ТАСС.

«Мне хотелось бы поприветствовать и поблагодарить Министерство культуры РФ и Росконцерт за оказанную возможность нам, в Ростовской области, первыми принимать государственные коллективы Донецкой Народной Республики. Мы соседи, мы братья. Мы встречаем коллективы с теплом и делимся поддержкой», — отметила министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.





Ранее Министерство культуры информировало, что в рамках зарубежного направления «Больших гастролей» запланированы спектакли и концерты донецких коллективов в 54 городах Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Саратовской, Челябинской областей, а также в республиках Башкортостан, Дагестан, Крым, Ставропольском и Краснодарском краях и в других регионах.









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