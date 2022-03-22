В Новосибирской области создадут арт-резиденцию

22.03.2022
Арт-резиденция с центром коллективного пользования для реализации проектов в сфере креативных индустрий будет создана в Новосибирской области на базе здания киновидеопроката. Об этом сообщает ТАСС.
На территории резиденции в 1,2 га будут расположены кинокластер, выставочный центр, а также пространство для ремесленников и мастеров декоративно-прикладного творчества.
«Создание арт-резиденции „Фильмобаза имени Федота Махотина“ планируется в рамках плана мероприятий по реализации концепции развития креативных индустрий в Новосибирской области с целью поддержки творческих инициатив граждан и некоммерческих организаций», — отметила исполняющая обязанности директора Центра креативных индустрий региона Наталья Левченко.
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