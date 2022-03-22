Портрет Мэрилин Монро работы Уорхола выставят на аукционе Christie's

22.03.2022

Портрет Мэрилин Монро работы Уорхола выставят на аукционе Christie's

Один из портретов Мэрилин Монро работы Энди Уорхола будет продемонстрирован на торгах Christie’s в мае с рекордной первоначальной оценкой в $200 млн, сообщила пресс-служба аукционного дома.

Портрет Монро под названием Shot Sage Blue Marilyn, изображающий актрису на светло-бирюзовом фоне, был написан Уорхолом в 1964 году, через два года после ее смерти. Он является одним из символов американского искусства.

«Это основополагающая работа в творчестве Уорхола, современном искусстве и историческом каноне искусства», — приводит пресс-служба слова главы американского подразделения аукционного дома Марка Портера.

Фото: Pixabay