Один из портретов Мэрилин Монро работы Энди Уорхола будет продемонстрирован на торгах Christie’s в мае с рекордной первоначальной оценкой в $200 млн, сообщила пресс-служба аукционного дома.

Портрет Монро под названием Shot Sage Blue Marilyn, изображающий актрису на светло-бирюзовом фоне, был написан Уорхолом в 1964 году, через два года после ее смерти. Он является одним из символов американского искусства.





«Это основополагающая работа в творчестве Уорхола, современном искусстве и историческом каноне искусства», — приводит пресс-служба слова главы американского подразделения аукционного дома Марка Портера.





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