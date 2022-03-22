Фондохранилище Нижегородского музея-заповедника будет отреставрировано в 2022-2023 годах

Фондохранилище Нижегородского музея-заповедника, которое расположено на территории усадьбы Рукавишниковых, отреставрируют в 2022-2023 годах. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов.

Усадьба Рукавишниковых — это главное здание Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Главный дом усадьбы является объектом культурного наследия регионального значения, памятником гражданской архитектуры второй половины XIX века.





«Сейчас у нас третий этаж закрывается, потому что начинается реставрация флигеля, <...> там располагается фондохранилище, где хранятся драгметаллы, фарфор, у нас только фарфора 7 тыс. предметов, включая императорский. Флигель не реставрировался очень-очень долго, наконец дошла до него очередь. Нам правительство выделило очень хорошие средства. 1,5 года заложено у нас по проекту на реставрацию флигеля — это 2022-2023 годы», — рассказал собеседник ТАСС.





Нижегородский музей-заповедник — крупнейшее объединение музеев Нижегородской области.





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