Один из факультетов СПбГУ будет частью Международного кампуса искусств во Франции

22.03.2022
Факультет искусств Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) будет принимать участие в создании Международного кампуса искусств во Франции. Об этом заявила пресс-служба вуза.
«Санкт-Петербургский университет получил приглашение принять участие в проекте создания Международного кампуса искусств в Фонтенбло, создающегося при поддержке Министерства культуры Франции. В ходе видеоконференции с французскими партнерами представители СПбГУ обсудили детали участия в проекте», — говорится в сообщении.
В рамках Международного кампуса искусств университеты Европы и Азии откроют филиалы во дворце Фонтенбло, где студенты продолжат осваивать свои образовательные программы, находясь в интернациональной творческой среде.
Фото: Pixabay