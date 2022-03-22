На выставке в Якутии покажут живопись и скульптуру из собраний Третьяковской галереи

Выставка из 56 экспонатов Третьяковской галереи будет представлена летом в Якутске. Об этом рассказал министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Юрий Куприянов на пресс-конференции, посвященной презентации ключевых мероприятий, приуроченных к 100-летию образования Якутской АССР.

«1 июня Национальный художественный музей откроет двери — к нам приедет Третьяковская галерея с 56 экспонатами. Это будет огромное событие для республики. С 1 июня два месяца галерея будет работать у нас в художественном музее», — сказал Куприянов.





На выставке представят живопись XVIII, XIX и XX веков, а также скульптуру. Среди них — «Портрет детей Волконских с арапом» Карла Брюллова, «Бурное море» Ивана Айвазовского, «Весна — большая вода» Исаака Левитана, «Портрет композитора Н.А. Римского-Корсакова» Валентины Серовой и другие.





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