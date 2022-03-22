Турецкое кино покажут в Центральном доме кинематографистов в Москве

22.03.2022
25 и 26 марта жителям и гостям столицы представят драматический и комедийный фильмы, сообщается на сайте Дома кино.
25 марта состоится показ драмы «Одна любовь, две жизни» (2019) режиссера Али Бильгина. Главные роли исполнили Бергюзар Корел и Энгин Акюрек.
Фильм расскажет о том, как простой выбор между прогулкой с собакой и домашним вечером оборачивается судьбоносной встречей, которая приносит любовь, а также и приятные, и трагические события.
26 марта покажут комедию «Мой спутник» (2017) Бедрана Гюзеля о том, как Онур после ошибки теряет работу и пытается вернуть ее, а попутно хочет угодить своей девушке, познакомившись с ее родителями. Ему предстоит реализовать задумку вместе со спутником Шерефом, который втягивает Онура в авантюры.
Показы пройдут в Белом зале Центрального дома кинематографистов. Начало в 19:00.
Фото: Рixabay