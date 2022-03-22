Выставку-исследование старообрядческой культуры представили в ММоММА

22.03.2022
22 марта в Московском музее современного искусства открылась экспозиция «Право веры» фотографа и художника Федора Телкова, сообщает пресс-служба.
«Право веры» является частью проекта ММоМА «Фотография / Комментарий», который посвящен современной российской фотографии. В рамках программы проходят персональные выставки авторов, использующих фотографию для осмысления политических и социальных процессов.
Федор Телков, изучающий Урал и создающий портрет родного региона, представил визуальное исследование современного старообрядчества. Это первый подобный проект более чем за 100 лет, когда старообрядческую культуру запечатлел нижегородский фотограф Максим Дмитриев, отметили в музее.
Сольные и групповые портреты старообрядцев разных возрастов и статусов дополнены интервью с представителями разных общин и согласий и потомками староверов. Проект отсылает к первым фотопортретам старообрядцев XIX века.
Несмотря на исследовательский характер, «Право веры» не пытается классифицировать жизнь закрытых сообществ. Художник говорит «на темы самоопределения, борьбы за собственные убеждения и сохранения идентичности в эпоху глобализации» через интерес, открытость и контакт с представителями уникальной культуры, добавили в музее.
Выставка работает до 22 мая на второй площадке ММоМА в Ермолаевском переулке.
Фото: Andreykor, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42925318