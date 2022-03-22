В Казани открывается выставка театрального художника Рашита Газеева

22.03.2022
В галерее «Хазинэ» представят более сотни работ народного художника Татарстана, сообщает пресс-служба Музея ИЗО РТ.
24 марта в галерее «Хазинэ» (филиал Музея изобразительных искусств Республики Татарстан) в Казанском Кремле начнет работу выставка «Рашит Газеев. В память о художнике».
В четырех залах посетители увидят эскизы к спектаклям, костюмы, живописные работы и фотографии, созданные автором.
Рашит Газеев — выпускник Казанского художественного училища и ЛГИТМиК, член Союза художников РФ, заслуженный деятель искусств и народный художник РТ. Работал в Театр им. Галиаскара Камала в столице Татарстана.
Выставка работает до 24 апреля 2022 года.
Фото: pixabay