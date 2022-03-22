Школа креативных индустрий открылась во Владивостоке

22.03.2022
Занятия в образовательном центре — филиале РГИСИ предназначены для подростков 12-17 лет, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
В Школе креативных индустрий подростки могут бесплатно получать знания и навыки в современных творческих и технических направлениях.
«Школа креативных индустрий — это первая ступень образовательной программы, которая познакомит ребят с основами творческих специальностей, а также наметит ориентиры для дальнейшего развития по выбранному профилю в регионе. Уже сегодня по программам школы проходят обучение более 150 человек, и мы рассчитываем, что эта цифра будет расти», — рассказала замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.
Программа обучения рассчитана на два года. В первый год ученики знакомятся с особенностями работы творческих индустрий и занимаются в каждой из шести студий: анимации, дизайна, звукорежиссуры и современной электронной музыки, театра и театральных технологий (театра-синтез), фото- и видеопроизводства, интерактивных цифровых технологий (VR и AR). Во второй год они сосредотачиваются на углубленном изучении одного из направлений.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ