Умер режиссер фильма «Старший сын» Виталий Мельников

22.03.2022
Народный артист РСФСР скончался на 94-м году жизни. Об этом «Российской газете» сообщили родственники кинематографиста.
21 марта в Санкт-Петербурге ушел из жизни режиссер и сценарист Виталий Мельников. Дата и место прощания и похорон станут известны позже.
Виталий Мельников (1928-2022) родился в Свободном (Амурская область). После окончания ВГИКа начал творческую карьеру на «Леннаучфильме», где создал несколько документальных лент.
Почти 50 лет проработал на «Ленфильме», сняв картины, вошедшие в золотой фонд отечественного кино: «Начальник Чукотки», «Мама вышла замуж», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Здравствуй и прощай», «Старший сын», «Выйти замуж за капитана», «Утиная охота», «Бедный, бедный Павел» и другие.
Фото: Рixabay