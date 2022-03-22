В Минкульте обсудили подготовку к празднованию 100-летия со дня рождения А.А.Зиновьева

22.03.2022
Ольга Зиновьева поблагодарила Минкультуры России и лично Ольгу Любимову за поддержку в работе по сохранению и приумножению наследия Александра Зиновьева, а также за оказание своевременной помощи в организационных вопросах.
Она отметила, что торжественные мероприятия пройдут по всей стране. Запланировано проведение Зиновьевских чтений, большого философского конгресса, выставок, посвященных Александру Александровичу, заканчивается монтаж документального фильма и многое другое.
"Минкультуры России окажет необходимое содействие в подготовке к празднованию юбилея. Важно организовать насыщенную программу, интересную самой широкой аудитории", - подытожила министр культуры Ольга Любимова.
Фото: Минкультуры РФ