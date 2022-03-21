Мариса Томэй может вернуться к роли тети Мэй в «Человеке-пауке»

21.03.2022
Американская актриса не исключила возвращение героини, погибшей в третьем фильме о Дружелюбном соседе «Нет пути домой». Об этом она рассказала в «Вечернем шоу с Джимми Фэллоном».
Мариса Томей, сыгравшая Мэй Паркер в фильмах о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли, допустила возвращение своей героини в киновселенную Marvel.
Это возможно благодаря концепции мультивселенной, которая предполагает наличие самых разных историй. В одной из них Мэй Паркер знакомится с Человеком-муравьём, подчеркнула актриса.
Мариса Томэй добавила, что хотела бы вернуться в супергеройские экшны.
«Человек-паук: Нет пути домой» вышел на экраны в декабре прошлого года. Мировые сборы картины составили 1,9 млрд долларов.
фото: кадр из фильма «Человек-паук: Возвращение домой»