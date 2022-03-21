Из музея «Ленфильма» украли цилиндр Олега Даля

21.03.2022
Речь идет о головном уборе, который составлял часть костюма актера в фильме «Приключения принца Флоризеля», сообщает пресс-служба студии.
Кража произошла в минувшие выходные в Санкт-Петербурге. Нетрезвый посетитель Культурно-выставочного центра «Ленфильм» разбил витрину в открытой экспозиции музея и забрал цилиндр, в котором Олег Даль играл принца Флоризеля.
«Вандализм, воровство или случайность? <...> Мы очень надеемся, что цилиндр вернется в родные стены. Если кто-то знает о местонахождении цилиндра, просим откликнуться. Мы будем признательны за любую информацию или возвращение реликвии», — говорится в сообщении во «ВКонтакте».
Расследованием инцидента занимается полиция, добавили в пресс-службе.
Фото: кадр из фильма «Приключения принца Флоризеля»