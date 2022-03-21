Спектакли Александринского театра покажут в Сети

21.03.2022
Трансляции постановок пройдут в рамках проекта Stay Home with Russian Seasons, сообщает пресс-служба Минкультуры России.
К Всемирному дню театра, который отмечается 27 марта, на сайте фестиваля «Русские сезоны» представят два спектакля Александринского театра.
22 марта аудитория Stay Home with Russian Seasons увидит «Гамлета» Уильяма Шекспира в драматургической адаптации Вадима Леванова. Режиссер — художественный руководитель Александринки, народный артист РФ Валерий Фокин.
24 марта покажут еще один спектакль в постановке Валерия Фокина — «Сегодня. 2016 —...» по повести «Огонь» Кирилла Фокина.
Трансляции постановок войдут в программу, посвященную Дню театра. Видеоверсии спектаклей будут доступны в 20:00 мск.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ