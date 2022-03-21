Первое в Кабардино-Балкарии арт-пространство «Периметр» начнет работать в Нальчике

21.03.2022
Первое в Кабардино-Балкарии арт-пространство, которое объединит музыкантов, художников, дизайнеров и ремесленников, начнет работать в апреле в историческом центре Нальчика. Об этом рассказала ТАСС директор института развития города «Арт-зал «Платформа» Оксана Шухостанова.
«Презентация «Арт-резиденции „Периметр“ — первого в городе и вообще в республике арт-пространства — состоится уже в апреле. Мы с прошлого года готовились к его открытию, провели много работ по благоустройству самого двора. Рассчитываем, что „Периметр“ станет любимым местом горожан для проведения различных лекций, встреч, обсуждений, кинопоказов, вернисажей и музыкальных выступлений», — сказала собеседница агентства.
На открытии выступят местные поэты, музыканты и исполнители. Гости смогут попробовать травяной чай с медом, фруктовые морсы и ароматный кофе.
Фото: Pixabay